İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Eşya Operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda durdurulan şüpheli 3 kişinin valizinde yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 1 milyon lira değerinde çok sayıda parfüm, elektronik sigara ve teknolojik cihazlar bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda durdurulan şüpheli 3 kişinin valizinde yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 1 milyon lira değerinde çok sayıda parfüm, elektronik sigara ve teknolojik cihazlar bulundu.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Temmuz'da, yaptıkları kontrollerde S.C.Ö, H.Ş. ve N.Y. isimli kişileri durdurdu. Polis ekipleri bu kişilerin yanlarında bulunan valizlerde ve üzerlerinde yaptığı aramada Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 43 akıllı kol saati, 4 bilgisayar oyunu, 27 oyun kolu, 76 oyun CD'si, 6 cep telefonu, 38 elektronik sigara, 15 parfüm, 7 oyun konsolu ve aparatları, 2 kablosuz kamera mikrofonu, 1 sanal gerçeklik gözlüğü, 1 kulaklık, 1 fotoğraf makinesi, 1 aksiyon kamerası ele geçirdi. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan S.C.Ö, H.Ş. ve N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL