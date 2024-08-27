İstanbul Havalimanı'nda İple Tırmanış Ekibi Görev Başında

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'da, insan boyuyla ve herhangi bir yükseltici araçla erişiminin mümkün olmadığı alanlardaki işleri 20 kişilik profesyonel tırmanış ekibi yapıyor.

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile dünya havacılık sahnesinde emin adımlarla yükselen İstanbul Havalimanı'nın 76,5 milyon metrekarelik alanında terminal binasının yanı sıra irili ufaklı birçok yapı yer alıyor.

31 Ekim 2018'de açılan ve 6 Nisan 2019'da ise tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda her gün yeni bakım-onarım işleri ile inşaat faaliyetleri sürüyor.

Terminal ve diğer binalardaki asansörlerin bakımlarının yanı sıra havalimanındaki yüksekte kalan her türlü tamir ve onarım işlerini 20 kişilik profesyonel tırmanış ekibi yapıyor.

Aralarında mesleğini bırakmış öğretmen, sosyolog ve arkeologların da bulunduğu ekip, uluslararası akredite kuruluşlardan eğitim ve sertifika alarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Yapı Onarım Çatı Cephe ve Çelik Müdürlüğünün bünyesinde çalışıyor.

"Sadece temizlik için kurulmadı bu ekip"

İGA Çatı Cephe ve Çelik İşleri Müdürü Oğuz Kağan Yazıcıoğlu, AA muhabirine, bu ekibin İstanbul Havalimanı'nın hizmet vermeye başladığı günden bu yana çalıştığını söyledi.

Yazıcıoğlu, ekibin 2018 yılında alt yükleniciler bünyesinde faaliyet gösterdiğini, 2021'den sonra ise İGA'ya geçtiğini ifade etti.

İple tırmanış ekibinin farklı işler yaptığını ve çeşitli mesleklere sahip kişilerden oluştuğunu dile getiren Yazıcıoğlu, "İlk başladığı zaman 100 kişilik bir ekiple, havalimanın yüksekte göreceğiniz, artı 45 kotundaki çatı ve çatı arasındaki tüm sistemlerin temizliğinin yapılması, bakım ve onarımının yapılmasında çalıştılar." diye konuştu.

Bu ekibin sadece temizlik için kurulmadığını kaydeden Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Genellikle gündüz saatlerinde çalışıyorlar. Ekipte şu an 20 kişi var, arkadaşımızın biri bayan. Normal bir personelin herhangi bir yükseltici ile erişemediği lokasyonlardaki tamir, bakım ve onarım işlerini yapıyorlar. Sadece cam temizliği değil, çelik işlerinin bakımları, mekanik ve elektrik işlerinin bakımları, havada inşaat işlerin tamamlanması gibi bir sürü işi yerine getiriyorlar. Ekipte herkesin ayrı bir işi ve mesleği var."

Bu işte çalışmak isteyenlerin mutlaka uluslararası kurumlardan gerekli sertifikalarını alması gerektiğine dikkati çeken Yazıcıoğlu, bunun yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumundan da yeterlilik belgelerinin olması gerektiğini belirtti.

Yazıcıoğlu, İGA'nın da ekiptekilere ayrıca yüksekte çalışma, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiğini aktardı.

"Kendi mesleğimi bıraktım"

İple Erişim Sorumlusu Fatih Tombaş, 1994 yılından bu yana dağcılık sporu ile ilgilendiğini ve Türkiye Dağcılık Federasyonunda eğitim verdiğini söyledi.

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu belirten Tombaş, çeşitli eğitim kurumlarında çalıştıktan sonra istifa ederek 2008'den bu yana iple erişim işleri yaptığını anlattı.

Tombaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu işler yapılmaya başlandığı zaman işe başladık. Tehlikeli bir iş ancak işinizi doğru yaparsanız yolda yürümekten daha güvenli. Bireysel bir iş değil. En az yanınızda iki kişi olmak zorunda. Çalıştığınız bölgeye bağlı olarak üstte ve altta bir-iki kişinin olması gerekiyor. Telsizle iletişimin devamlı olması lazım. Bu şekilde iş daha güvenli hale geliyor. En az iki ipimiz var. Biri çalışma biri destek ipimiz. Herhangi bir şey olduğu zaman güvenlik ipi devreye giriyor. Kullandığımız malzemelerin hepsinin belirli standartları var. O yüzden malzemeye de güvenirseniz ve işinizi doğru yaparsanız görebileceğiniz en güvenli işlerden biri. Arkadaşlarımızın hepsi İGA bünyesindeki tüm yapıların bakımlarından ve onarımlarından sorumludur. Cam temizliğinin aksine, biz burada; çatı, cephe, çelik bakım-onarımları, diğer tüm inşaat faaliyetler ile mekanik ve elektrik gibi işlere de destek veriyoruz."

İple erişim işinin Türkiye'de daha yeni yayılan bir sektör olduğuna işaret eden Tombaş, gerekli eğitimleri alan gençlerin bu işe yönelmelerini tavsiye etti.

"Genellikle yüksekteki elektrik arızalara bakıyorum"

Tırmanış ekibinin tek kadın üyesi Gözde Atmaca, 3,5 yıldan bu yana İstanbul Havalimanı'nda çalıştığını söyledi.

Sosyoloji önlisans bölümü mezunu olduğunu anlatan Atmaca, "Normal personelin herhangi bir platform ile ulaşamadığı her yere ip erişim teknikleriyle erişebiliyoruz. Genellikle yüksekteki elektrik arızalarına bakıyorum ancak inşaat ve mekanik işlerinde de görev alıyorum." diye konuştu.