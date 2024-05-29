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İstanbul Havalimanı'nda Hırvatistan Devlet Günü kutlamaları düzenlendi

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İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, Hırvatistan Devlet Günü kutlamaları gerçekleştirildi. Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec ve İGA yetkilileri etkinliğe katıldı. Konuşmalarda, Hırvatistan ve Türkiye arasındaki turizm ve ticaret ilişkileri vurgulandı.

İstanbul Havalimanı'nda "Hırvatistan Devlet Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen etkinliğe, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, havalimanı işletmecisi İga'nın Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman katıldı.

Başkonsolos Zerec, konuşmasında, Hırvatistan ve Türkiye arasında artan turizm ve ticaret hacmine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"2023 yılında Hırvatistan'ı, Türkiye'den ziyarete gelen turistler 110 bin konaklama gerçekleştirdi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla artış gösterdi. Aynı dönemde, yaklaşık 67 bin Hırvat turist Türkiye'yi ziyaret etti. Ticaret alanında da rekorlar kırılıyor. 2023 yılında ikili ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaşarak kısa vadeli ticaret hedefimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız."

Turgay Yaman da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Hırvatistan Cumhuriyeti'nin bu özel günü şerefine düzenlenen törende sizlerle birlikte olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. İGA İstanbul Havalimanı adına, '30 Mayıs Hırvatistan Devlet Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Etkinlikte, Hırvatistan'dan gelen akordeon sanatçısı Franko Bozac ve piyanist Hakan Ali Toker müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Hırvatistan İstanbul Türkiye İGA Turizm Güncel Haberler

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