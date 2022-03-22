İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel "Youth Lounge" hizmete açıldı

İstanbul Havalimanı'nda, gençlere ayrıcalıklı, konforlu ve eğlenceli seyahat deneyimi sunmak için tasarlanan "Youth Lounge" açıldı.

Havacılıkta dünyanın en iyileri arasında yer alan, yolcularına sağladığı üst düzey hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nda geçirilen zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen İGA, "Youth Lounge"ı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde hizmete açtı.

Bu kapsamda, 15-30 yaş aralığındaki yolcu ihtiyaçları göz önünde bulundurulan "Youth Lounge", 5 avroluk ücret karşılığında 4 saatlik Wi-Fi hizmeti, playstation, müzik sistemi, dev ekran projeksiyon, langırt, "D&R" sponsorluğunda ücretsiz kutu oyunları, güncel çizgi romanlar, zaman zaman canlı performans ve etkinlikler de dahil olmak üzere gençlerin ilgisini çekebilecek pek çok imkan sunuyor.

Z kuşağını önemseyerek "Youth Lounge"ı tasarlayan İGA İstanbul Havalimanı, gençlere özel uygun fiyatlı aperatifler, kahve seçenekleri ve sosyal mesafeye uygun oturma alanları ile fark oluşturuyor.

"Gençlerin ilk tepkileri çok olumlu"

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, açılışta yaptığı açıklamada, Z jenerasyonu için bir "lounge" açtıklarını söyledi.

Bu jenerasyonu önemsediklerini ve onların kullanabileceği bir mekan tasarladıklarını belirten İnankul, bu tasarımı yaparken ülkenin önde gelen 7-8 üniversitesiyle beraber çalışıp fikirlerini aldıklarını anlattı.

Gençlerin burada oyunlar oynayabileceğini, 4 saat ücretsiz internet kullanabileceğini aktaran İnankul, şu bilgileri verdi:

"Bunun yanı sıra network alanları olacak, diğer arkadaşları ile burada buluşabilecekler. Günde ortalama 100-150 misafirimizi ağırlamayı bekliyoruz. 'Youth Lounge' ilk kez İstanbul Havalimanı'nda uygulanan bir proje. Bütün genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Buraya girerken yaş sınırımız var. Misafirlerimizin pasaport ve biniş kartları kontrol edilecek. 15 ile 30 yaş arasındaki gençler buradan yararlanabilecek. Yolcunun hangi hava yolundan olduğu bizim için önemli değil. Gençlerin ilk tepkileri çok olumlu. Gençlerle birlikte tasarladığımız için onlar da bu dizayndan çok mutlu oldular."

Dj Burak Yeter'in kısa performans sergilediği açılışa, Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı.