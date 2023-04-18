İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 20 Nisan Perşembe günü dış hatlarda 1037, iç hatlarda ise 437 olmak üzere toplam 1474 uçuşun icra edilmesinin planlandığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 20 Nisan Perşembe günü dış hatlarda 1037, iç hatlarda ise 437 olmak üzere toplam 1474 uçuşun icra edilmesinin planlandığını bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde şehir dışına seyahat etmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı terminalinde yoğunluk yaşanıyor.

Yerli ve yabancı yolcuların güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminalin iç ve dış hatlar geçiş noktalarında zaman zaman kuyruklar oluştu.

İGA tarafından havalimanında yolcuların uçağını kaçırmaması için tüm önlemler alındı. Yoğunluğun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel konuldu.

Havalimanında yoğunluk erken başladı

İstanbul Havalimanı'nda 14 Nisan Cuma itibarıyla günlük yolcu sayısı 200 bini aşarken dış hatlarda günlük yolcu sayısı 157 bine, iç hatlarda ise 56 bine ulaştı.

Havalimanında, 17-20 Nisan'da toplam 5 bin 601 uçuşta 824 bin yolcunun seyahat edeceği belirtildi.

Bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü dış hatlarda 1037, iç hatlarda ise 437 olmak üzere toplam 1474 uçuşun icra edilmesi planlanıyor.

Söz konusu uçuşlarla dış hatlarda 168 bin 596, iç hatlarda 55 bin 599 olmak üzere günlük toplam 224 bin 195 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.???????