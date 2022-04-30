İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

İSTANBUL Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle dün başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor. Hava yolu şirketlerinin talebi karşılamak için koyduğu ek seferlerle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün bin 293 uçuş planlanırken, 198 bin 332 yolcunun uçacağı belirtildi.

Bayram tatili için hava yolu ile seyahat edecekler, sabah erken saatlerden itibaren havalimanlarına akın etti. Koronavirüs pandemi süreci sonrasında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da en yoğun günlerden biri yaşanıyor. Ek seferlerle birlikte bugün, bin 293 uçuş yapılacağı ve 198 bin 332 yolcunun havalimanını kullanacağı; bu sayının da pandeminin etkili olduğu son iki yılda en yüksek yolcu ve uçuş rakamları olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLAR UÇUŞ SAATİNE KADAR DOYASIYA EĞLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel