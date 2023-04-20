İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'BAYRAM TATİLİ' UÇUŞ VE YOLCU REKORLARIYLA GELDİ

İSTANBUL Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dün başlayan ve Arefe günü de devam eden hareketlilik, yolcu ve uçuş sayılarında rekorları beraberinde getirdi.

İSTANBUL Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dün başlayan ve Arefe günü de devam eden hareketlilik, yolcu ve uçuş sayılarında rekorları beraberinde getirdi. Dün gerçekleşen toplam bin 460 uçuşla, havalimanının açıldığı günden bu yana günlük en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı. Ayrıca 208 bin 66 yolcu dün seyahat ederken, bugün de 224 bin yolcuyla 2023'ün yolcu rekorunun kırılması bekleniyor.

BİN 460 UÇUŞTA, 208 BİN 66 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bayram tatilini yurt içinde ve yurt dışında geçirmek isteyenlerin tercih ettiği İstanbul Havalimanı'nda iki gündür yoğunluk yaşanıyor. Dün ve bugün gerçekleşen uçuş ve yolcu sayılarıyla yeni rekorlara ulaşıldı. İlk rekor dün gerçekleşen toplam uçuş sayısıyla geldi. Bin 460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek uçuş sayısına ulaşırken, geçen sene temmuz ayında gerçekleşen bin 422 uçuş sayısını da geride bırakarak kendi rekorunu kırdı. Yine dün gerçekleşen bin 460 uçuşta 208 bin 66 yolcu seyahat etti. Bugün de havalimanından seyahat edecek 224 bin yolcuyla 2023 yılının yolcu rekorunun kırılması bekleniyor.

TAKVİYE PERSONEL GÖREVDE

Havalimanındaki yoğunluk nedeniyle, iç ve dış hatlardaki giriş noktalarında kuyruklar oluştu. Güvenlik aramalarının ardından terminale giriş yapan yolcular, havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini gerçekleştirdi. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları konuldu ve personel takviyesi yapıldı.