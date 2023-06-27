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İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçına el konuldu

İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçına el konuldu

Güncel Haberler

Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram insan saçına el konuldu. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'dan geldiği belirlenen bir yolcu, ekiplerce şüpheli görülerek eşya aramasına tabi tutuldu ve x-ray taramasına yönlendirildi. Yolcunun beraberindeki valizlerde 93 kilogram insan saçı bulundu. Saçların 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram insan saçına el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'dan geldiği belirlenen bir yolcu, ekiplerce şüpheli görülerek eşya aramasına tabi tutuldu ve x-ray taramasına yönlendirildi.

Yolcunun beraberindeki valizlerde 93 kilogram insan saçı bulundu.

Saçların 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Güncel

İstanbul Havalimanı Etiyopya Güncel Haberler

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