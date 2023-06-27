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İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı ele geçirildi

Güncel Haberler

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.

p>TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram gerçek insan saçı yakalandı.

İstanbul Havalimanı'na Etiyopya'dan geldiği belirlenen bir yolcu, risk analizi kapsamında şüpheli görülerek eşya aramasına tabi tutuldu. Şüpheyi yolcu, takipten habersiz gümrük noktasını geçip Türkiye'ye girmek üzereyken ekiplerce çevrilerek x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama görüntülerinde valizlerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler, yolcunun nezaretinde arama alanına alındı. Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı. Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Etiyopya Türkiye Güncel Haberler

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