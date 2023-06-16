İstanbul Havalimanı'nda 640 gram kokain yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda bir kişinin midesinde kapsüller halinde yaklaşık 640 gram kokain taşıdığını tespit etti.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda bir kişinin midesinde kapsüller halinde yaklaşık 640 gram kokain taşıdığını tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunan NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizinde yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu takibe alındı. Ekipler, yolcuyu x-ray taramasına tabi tuttu.

Şüphelinin valizinde suç unsuruna rastlanılmazken ekiplerin gerçekleştirdiği arama ve kontroller sonucunda yutucu kuryenin midesinde kapsüller halinde yaklaşık 640 gram kokain olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.