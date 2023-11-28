İstanbul Havalimanı'nda 56 Sefer İptal Edildi
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Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenmesi planlanan toplam 56 seferin iptal edildiği bildirildi.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenmesi planlanan toplam 56 seferin iptal edildiği bildirildi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "28.11.2023 tarihinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel