İstanbul Havalimanı'nda 427 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine sevk edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisinde 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülmekte olan risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri, narkotik dedektör köpekleri ile söz konusu gönderileri kontrol etti. Köpekler, her iki kargoya da tepki verdi. Bunun üzerine ekipmanlarla detaylı kontrol edilen kargo gönderilerindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içerisine gizlenmiş toplam 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddele el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurt dışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim. Teşkilatımız, gece gündüz demeden milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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