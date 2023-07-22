İstanbul Havalimanı'nda 427 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisinde 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gönderilere yönelik yapılan detaylı kontrolde, uyuşturucu maddeler hava kompresörleri ve ahşap kesme makinesi içerisine gizlenmiş olarak bulundu.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisinden 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülmekte olan risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu gönderilere yönelik, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personelince narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yürütülen kontrollerde, dedektör köpeklerin her iki kargoya da tepki verdiği görüldü.

Bunun üzerine detaylı kontrole tabi tutulmalarına karar verilen gönderiler, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan teknik ekipmanlarla kontrole tabi tutuldu. Detaylı kontrol neticesinde, iki kargo gönderisindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddelere ekiplerce el konularak, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - ANKARA