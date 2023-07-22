İstanbul Havalimanı'nda 427 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyon hakkında açıklama yaparak, uyuşturucu maddenin Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen kargolarda bulunduğunu belirtti. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu ve soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir" dedi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülmekte olan risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika'dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi.

Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim. Teşkilatımız, gece gündüz demeden Milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir" dedi.