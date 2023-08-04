İstanbul Havalimanı'nda 307 Kutu Kaçak İlaç Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 307 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değeri 27 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.