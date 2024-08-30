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İstanbul Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Terminal Türk bayraklarıyla donatıldı, bando takımının gösterisi büyük ilgi gördü. İGA, 'Zafer Yolu' projesi kapsamında Kütahya'daki bir okulu yeniledi ve kütüphane kurdu.

TÜRKİYE'NİN Dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle havalimanında bir dizi etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında terminal Türk bayrakları ile donatılırken, bando takımının gösterisi yolculardan büyük ilgi gördü. İGA çalışanları yolculara Türk bayrağı dağıttı. İGA'nın ayrıca 2021 yılında başlattığı 'Zafer yolu'projesinin 3'ncü yılında Kütahya'daki Fuat Paşa Ortaokulu'nu yeniledi. Okula ayrıca 3 bin kitabın yer aldığı kütüphane İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından kuruldu. Proje, önümüzdeki yıllarda "Zafer Yolu" güzergahında yer alan diğer illerdeki (Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir) köy okullarıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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