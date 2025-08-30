İstanbul Havalimanı'nda 30 Ağustos Coşkusu
İstanbul Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamak için özel etkinlikler düzenledi. Havalimanı kırmızı-beyaz renklerle donatıldı, bando takımı gösteri yaptı ve yolculara Türk bayrağı hediye edildi.
İstanbul Havalimanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla havalimanını kırmızı-beyaz renklerle donattı.
Terminal genelinde Türk bayraklarıyla süslemeler yapılırken, kutlamalarda bando ve kortej ekibi de yer aldı.
Etkinlikte, bando takımı Türk bayraklarıyla terminal içerisinde tur atarak, marş ve şarkılar seslendirdi.
Türk ve yabancı yolcular, bando takımının gösterisini telefonlarının kamerasıyla görüntüledi. Yolculara Türk bayrağı hediye edildi.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel