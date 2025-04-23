İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, çocuk bayramı nedeniyle bugün uçuşu olan çocuklara mini sürprizler yaptı. Havalimanı terminalinde yapılan bando gösterisi yolcuların özellikle çocukların ilgisini çekti. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı yolcular bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Uçuşlarını bekleyen çocuklara ve ailelerine Türk bayrağı ve şeker ikram edildi.