İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2. TUR İÇİN SEÇİM SANDIKLARI HAZIR

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu.

İkinci tur oy kullanma işlemleri başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak. Bu kapsamda seçim sandıkları İstanbul Havalimanı'nda ikinci tur için yeniden kuruldu. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.