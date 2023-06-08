Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul Havalimanı'nda 19 kilogram altın ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 19 kilogram altın ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi

Güncel Haberler

İstanbul Havalimanı'nda, farklı tarihlerde yurda kaçak sokulmak istenen külçeler halinde 19 kilogram altın ile çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda, farklı tarihlerde yurda kaçak sokulmak istenen külçeler halinde 19 kilogram altın ile çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yaptığı çalışmada 21 Mayıs'ta şüphe üzerine Ö.A'yı durdurdu.

Yapılan aramada farklı markalarda 80 cep telefonu, 2 playstation, 4 adet kamera ile külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirildi.

Polis ekipleri 4 Mayıs'ta yaptıkları çalışmada ise yabancı uyruklu F. A'da birer kilo şeklinde 10 külçe, 11 Mayıs'ta da yabancı uyruklu H.A'da 8 külçe olmak üzere toplam 18 kilogram altın buldu.

Ekiplerin 6 Haziran'daki çalışmasında da yabancı uyruklu W.H.H.M.Y'nin üzerinde 12 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele İstanbul Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title