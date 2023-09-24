İstanbul Havalimanı'nda 17 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoda, halıya emdirilmiş 17 kilogram metamfetamin yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoda, halıya emdirilmiş 17 kilogram metamfetamin yakalandı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı hızlı kargo bölümüne gelen bir kargo risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye aldı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinde kullanılarak başlatılan aramada, köpeklerin kargo gönderisine tepki verdiklerinin görülmesi üzerine ekiplerce kargo gönderisi açıldı. Kargonun içinden kağıt ruloya sarılı halde 2 halı çıktı. Halıları incelemeye alan ekiplerin, halıların bazı yerlerinde sertlik ve renk farklılığı gözlemlemesi üzerine sürüntü yöntemiyle beyaz renkte kristalize madde çıkarılıp numune alındı. Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

Ekiplerce uygulanan ayrıştırma işlemleri neticesinde yaklaşık 18 milyon lira değerinde 17 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.