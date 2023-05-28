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İstanbul Havalimanı'nda 15 Bini Aşkın Oy Kullanıldı

İstanbul Havalimanı'nda 15 Bini Aşkın Oy Kullanıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oy kullanan yurtdışı seçmenlerin sayısı 15 bini aştı.

CUMHURBAŞKANI seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya devam ediyor.

20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları havalimanında oylarını kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar psaport ve kimliklerini ibraz ederek oy kullanan yurtdışı seçmenlerin sayısı 15 bini aştı. Yurtdışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında bugün saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

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