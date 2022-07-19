İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR

DÜNYA'da havalimanı yerleşkesi içine kurulan ilk lise olan ve geçen sene eğitim hayatına başlayan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi öğrencileri bekliyor.

Geçen yıl 30 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan ve uçak bakım, yiyecek ve içecek hizmetleri eğitimi veren İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl da 30 öğrenci alacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğiyle desteklenen okul, bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıl eğitim veriyor. Tercihte bulunmak isteyen öğrenciler, pansiyon ve ulaşım imkanı da sağlayan okulu ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi almaya başladı.

"YOĞUN TALEP GÖSTERİLEN OKUL OLACAK"

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Aykut Akca, "İstanbul Havalimanı Teknik meslek lisemiz Milli Eğitim Bakanlığımız ile İGA A.Ş, Turkish Teknik A.Ş, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin iş birliği ile imzalanmış bir protokol kapsamında kurulmuş bir okul. Okulumuz paydaşlarının katkı ve gücüyle geçen yıl çok iyi bir başlangıç yaptı. 30 öğrenci ile İngilizce hazırlık artı 4 yıl olarak uçak bakım alanı üzerine eğitim vermektedir. Bu yılda paydaşlarımızın desteği ile bakanlığımızın mesleki eğitim ile ilgili ortaya koyduğu vizyonla öğrencilerin yoğun talep gösterdiği bir okul olacağız" dedi.

"BU LİSENİN VARLIĞI İNANCIMIZI ARTTIRIYOR"

Avrupa'da havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntıları yaşamamak için pandemi öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını ve eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman ise, "Şükürler olsun ki biz İstanbul Havalimanı olarak bu tarz bir istihdam problemi ile karşı karşıya kalmadık. Pandeminin başından itibaren bunu ön görerek geleceğimizi şekillendirdiğimiz için problem yaşamıyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde iş gücü açığının nelere hizmetlerde aksamalar olduğunu görüyoruz. Biz Türkiye'nin gücünü, Türk insanının gücünü, Türkiye'nin gençliğinin geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda bu lisenin varlığı inanç konusunda yukarı yerlere taşıyor" dedi.

"LİSE ÖĞRENCİLERİMİZE PROFESYONEL EĞİTİM VERİLECEK"

Küresel Eğitim Anlaşması kapsamında Eğitim Merkezi Akreditasyonu anlaşmasıyla kurulan İGA Akademi'nin lise öğrencilere havacılık anlamında profesyonel eğitim vereceğini söyleyen Yaman konuşmasına şöyle devam etti:

"Uluslararası havacılık kuruluşlarından akreditasyon almış olan İGA Akademi havacılık eğitimi anlamında çok ciddi eğitim programları sunacak. Havacılık eğitimleri bakamından bu akademi içerisinde verilen eğitimleri aynı zamanda bu lisede eğitim gören öğrenci kardeşlerimizi de açacağız. Onlara dünya havacılığın bütün eğitim müfredatını en üst seviyede hem milli eğitimi müfredatı bir de profesyonel anlamda akademimizde verilecek eğitimlerle onları donatacağız."

Demirören Haber Ajansı / Güncel