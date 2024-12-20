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İstanbul Havalimanı Kışa Hazır: 404 Personel ve 179 Araçla Mücadele Planı Tamamlandı

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İstanbul Havalimanı, kış hazırlıklarını tamamlayarak 404 kişilik personeli ve 179 araçlık filosuyla olası kar ve buz olaylarına karşı hazır durumda. 10.500 saat eğitim alan personel, hava durumu bilgileriyle sürekli güncellenen hazırlık sürecinde yer alıyor.

İstanbul Havalimanı, 404 kişilik personel ve 179 araçlık filosuyla çetin kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kış hazırlık çalışmalarını havalimanının apronunda gazetecilere gösterdi.

İGA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kış hazırlıkları kapsamında personele eğitim verildiğini anlattı.

Personele her sene yaklaşık 7 bin saat pratik, yaklaşık 2 bin saat de teorik eğitim verildiğini aktaran Büyükkaytan, "Bu sene bunu biraz daha fazlalaştırdık. Yeni araçlarımız eklendi. Onların eğitimleri devam etti. Şu ana kadar 10 bin 500 saat eğitimimiz var. Bu eğitimin yaklaşık 8 bin 500 saatlik kısmı pratik, geri kalanı teorik olarak devam etti." dedi.

Büyükkaytan, 404 personelle kışa hazır durumda beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kış alarmı geldikten sonra personelimizi 12 saat öncesinden havalimanına davet edip burada hazırlıklarımıza başlıyoruz. 179 aracımız hava tarafı için hazır durumda. Hepsinin bakımları yapılmış hazır şekilde bekliyor. 12,5 milyon metrekare burada temizleyeceğimiz alan var. Bunun yaklaşık 8,5 milyon metrekaresi asfalt, geri kalanlar beton alanlar. Servis yollarıyla beraber yaklaşık 40 bin metre de servis yolu temizliğimiz var. Kara tarafındaki havalimanının iç yollarında hazırlıklarımız da tamamlandı. Burada da yaklaşık 139 araç ve 333 personel, 2 bin ton tuz, yaklaşık 750-800 ton da solüsyon mevcut durumda. Hava tarafında da 1750 ton solüsyon mevcut. Yaklaşık 800 ton da sodyum potasyum var. Burada hem asfalta hem de betona zarar vermeyecek şekilde hazır durumdayız."

"15 Ocak'a kadar kar gözükmüyor"

Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı'nda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.

Şu an için kar yağışının beklenmediğini dile getiren Büyükkaytan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün havalimanındaki birimiyle görüştüğümüzde şu an için 15 Ocak'a kadar kar gözükmüyor. Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı olacak. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız. Tüm hazırlıklarımız bitti, kışı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkaytan, ekimde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talimatıyla yaptıkları toplantıyla tüm paydaşlarla kara karşı nasıl mücadele yürüteceklerine karar verdiklerini, planlamalar dahilinde bu çalışmaları uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

7 filo, birbiriyle eş zamanlı ve bağlantılı çalışacak

İstanbul Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele için kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1750 ton sıvı, 700 ton katı malzeme depolandı. Kar ve buzla mücadele amacıyla hareket sahası 7 sektöre bölünerek, her sektöre karla mücadele filosu yerleştirildi. 7 filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarında komşu filolarla bağlantılı çalışmak üzere görevlendirildi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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