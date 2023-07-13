İstanbul Havalimanı İGA CEO'su: 15 Temmuz'da Ülkenin Yanında Olduk

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında havalimanı inşaatını durdurup filoda bulunan tüm kamyonları İstanbul'un gitmeleri gereken noktalarına gönderdiklerini belirterek, "Kalkışmanın bastırılması noktasında elimizden geldiğince ülkemizin devletimizin yanında olduk." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" sergisinin açılışına Samsunlu'nun yanı sıra 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

Samsunlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ülke için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu yılki faaliyetlerinden birinin o gün yaşananları bir kez daha hissedecekleri fotoğraf sergisi olduğunu dile getiren Samsunlu, amaçlarının 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak olduğuna değindi.

O gece demokrasi bilinciyle hep beraber ülkeye sahip çıktıklarına dikkati çeken Samsunlu, "O gece başarılı olamasaydık büyük ihtimalle bugün altında bulunduğumuz bu çatı kapanmamış olacaktı. Bundan daha önemlisi büyük bir belirsizlik dönemine girecektik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak o geceyi aştık. Bugün daha güçlü bir umutla önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

Samsunlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde İstanbul Havalimanı'nın inşaat halinde olduğunu, ilk kez inşaatı durdurarak iş makinalarını darbeye karşı konulması için kent geneline gönderdiklerini anlattı.

15 Temmuz'un kendileri için özeli bir yeri olduğunu vurgulayan Samsunlu, "İnşaatı yaptığımız dönemde çalışmalarımızı kendi talebimizle sadece bir gece durdurduk. O da 15 Temmuz akşamıydı. O akşam inşaat filomuzda bulunan tüm kamyonları İstanbul'un gitmeleri gereken noktalarına gönderdik. Kalkışmanın bastırılması noktasında elimizden geldiğince ülkemizin devletimizin yanında olduk. Allah bir daha bu günleri bir daha yaşatmasın ama gerekirse aynısı yapmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

"Yedi yıldır çok ciddi sağlık problemi yaşayan gazimiz 2 gün önce şehit oldu"

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç ise demokratik haklara, özgürlüğe, bağımsızlığa ve hayatlarına kimsenin olumsuz bir şekilde müdahale etmesini istemediklerini söyledi.

Bu ülkede yaşayan insanların etnik kimliği, kültürü, inancı ne olursa olsun hiç kimsenin temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldıracak müdahaleyi doğru bulmadıklarını belirten Turunç, "Bugünlere kolay gelinmedi. Ecdadımız bu topraklarda kendilerinden sonra gelecek kuşaklara özgür bir ülke, devlet bırakmak için yaptıkları fedakarlıklar neyse bugün yaşadığımız süreçte aynı fedakarlığı biz de yapmanın şuurundayız. Çünkü biliyoruz ki bu topraklar, bu devlet adına bırakılan her şey bir miras değil bir emanet." dedi.

Turunç, 2 gün önce 15 Temmuz gazisinin hayatını kaybettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Düşünün 7 yıl oldu. Yedi yıldır çok ciddi sağlık problemi yaşayan gazimiz 2 gün önce şehit oldu. Şehitlerimizin hiçbiri kişisel beklenti için sokaklara ve meydanlara çıkmadılar, tankların önüne yatmadılar. Göğüslerini hainlerin silahlarına karşı açmadılar. Ülkemiz özgür ve bağımsız olsun, gelecek nesiller bu topraklarda özgürce yaşasınlar gerekirse canımızı seve seve veririz anlayışıyla sokaklara çıktılar."

Fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı Giden Yolcu Terminal'inde 20 Temmuz'a kadar gezilebilecek.