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İstanbul Havalimanı, Dünyanın En İyi Havalimanı Seçildi

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Condé Nast Traveler dergisi, İstanbul Havalimanı'nı okuyucular ve editörler tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' olarak seçti. İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi bu yıl da liderliğini sürdürdü.

NEW York merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın editör ve okuyucuları İstanbul Havalimanı'nı 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçti.

'Okuyucuların Seçimi' anketi, New York & Londra merkezli yayın grubu Condé Nast'ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler tarafından her yıl tekrarlanıyor. Ankete katılan 100 binlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi bir kez daha Singapur'da bulunan Changi Havalimanı'nı ikinci sırada bırakarak liderliğe yükseldi ve dünyanın zirvesine yerleşti. İGA İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda yine dünyanın en önemli seyahat yayınlarından Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024 yılının en iyi havalimanı seçilmişti. Condé Nast Traveler tarafından açıklanan listenin üçüncü sırasında Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer alırken, dördüncü sırada bulunan Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nı, İsviçre'de bulunan Zürih Havalimanı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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