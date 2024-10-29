İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'nda Özel Etkinlikler Düzenliyor

İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün 6. yılını geride bırakan havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 109'a yükseltmenin gururunu da yaşıyor.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden ve Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinden olan İstanbul Havalimanı, bayramın önemini ve heyecanını yerli ile yabancı misafirleriyle paylaşmak için özel etkinlikler düzenliyor.

Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları çerçevesinde, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, her yıl olduğu gibi özel ışıklandırma yöntemiyle Türk bayrağının kırmızı rengine büründürüldü.

Dış hatlar yolcu salonu, "Bosphorus" ve iç hatlar bölgesinde, saat 16.00'ya kadar bando ve kortej yürüyüşü yapılacak. Yolculara gün boyunca bayrak dağıtılacak.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesi ve zaferinin hatırlanmasını hedefleyen İGA, birlik ve beraberlik duygusuna vurguyla geçmişten aldığı güç ve ilhamı canlı tutmaya devam edecek.

109 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor

İstanbul Havalimanı, 2023'de, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 hava yolu" hedefini de aşarak 101 hava yoluna hizmet vermeye başladı.

Dünyada bu kapasitedeki üçüncü havalimanı olmayı başaran İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'yla işletmeye başlamasının 6. yılını da kutladığı 29 Ekim 2024'te İspanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Vueling Airlines'n uçuşlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Böylece hizmet verdiği hava yolu sayısını 109'a yükselten havalimanı, küresel sektördeki konumunu bir kez daha güçlendirdi.

İspanya'nın Barselona kentinden, İstanbul Havalimanı'na direkt uçacak Vueling Airlines'ın İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlemesi planlanıyor.

Böylece Barcelona üzerinden Balear Adaları ve Kanarya Adaları'nı içeren 90'dan fazla noktaya bağlantı sağlanması havalimanının hizmet kapsamını daha da genişletmesi anlamını taşıyor.