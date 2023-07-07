İstanbul Havalimanı çıkışında otomobil çarpışması: 3 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı çıkışında meydana gelen trafik kazasında, Mert Akkuş'un kullandığı taksi ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı çıkışında iki otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Havalimanı çıkışında 3 yolcusuyla şehir merkezine doğru giden Mert Akkuş'un kullandığı 34 TBS 51 plakalı taksi ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 AY 4808 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Takside yaralanan 3 yolcu, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.