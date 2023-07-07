İstanbul Havalimanı çıkışında otomobil çarpışması: 3 kişi yaralandı

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı çıkışında meydana gelen trafik kazasında, Mert Akkuş'un kullandığı taksi ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.