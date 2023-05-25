İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın(EUROCONTROL), 15-21 Mayıs haftasına ilişkin verilere göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın(EUROCONTROL), 15-21 Mayıs haftasına ilişkin verilere göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları, 15-21 Mayıs istatistiklerinde İstanbul Havalimanı günlük bin 401 uçuşla zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde günde ortalama bin 330 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci, bin 302 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı üçüncü sırada yer aldı.