İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın(EUROCONTROL), 15-21 Mayıs haftasına ilişkin verilere göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın(EUROCONTROL), 15-21 Mayıs haftasına ilişkin verilere göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları, 15-21 Mayıs istatistiklerinde İstanbul Havalimanı günlük bin 401 uçuşla zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde günde ortalama bin 330 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci, bin 302 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı üçüncü sırada yer aldı.İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "EUROCONTROL tarafından yayınlanan 20'inci hafta verilerine göre, İstanbul Havalimanı günde ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.