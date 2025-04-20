Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Halı sahada infial yaratan görüntü! Kamera saniye saniye kaydetti

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı, 7-13 Nisan tarihlerinde günlük ortalama 1464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi. Amsterdam, Londra, Paris ve Frankfurt havalimanları ise sırasıyla onu takip etti.

İstanbul Havalimanı, 7-13 Nisan'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), söz konusu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu"nu yayımladı.

İstanbul Havalimanı, 7-13 Nisan'da günlük ortalama 1464 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1361 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1344 uçuşla Londra Heathrow, 1341 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1309 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.