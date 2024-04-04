İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 25-31 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 25-31 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1276 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1192 uçuşla Frankfurt ve 1191 uçuşla da Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.