İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 26 Şubat-3 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1283 uçuşla Londra Heathrow, 1266 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1169 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1131 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.