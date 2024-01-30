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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

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İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı(EUROCONTROL)'nın raporuna göre 15-21 Ocak tarihleri arasında günlük ortalama bin 301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İSTANBUL Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı(EUROCONTROL)'nın raporuna göre 15-21 Ocak tarihleri arasında günlük ortalama bin 301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL,  15-21 Ocak tarihine ilişkin Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama bin 164 uçuşla Londra Heathrow  Havalimanı ile bin 103 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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