İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

EUROCONTROL, 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 248 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ile bin 230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel