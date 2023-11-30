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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

30 Kasım 2023 18:19 Son Güncelleme: 18:20 Abone Ol

İstanbul Havalimanı, 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Eurocontrol'ün yayımladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran tek havalimanı olarak öne çıktı.