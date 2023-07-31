İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının yayımladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı Paris Charles de Gaulle ve Frankfurt havalimanlarını geride bıraktı.