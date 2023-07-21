İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama 1487 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.