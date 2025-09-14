İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1624 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 1-7 Eylül 2025 dönemini kapsayan raporda Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 200 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1624 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 1024 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu" dedi.