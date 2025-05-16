İstanbul Havalimanı, 2025'te Avrupa'nın En Yoğun Uçuş Noktası Olacak

İstanbul Havalimanı, 2025'te Avrupa'nın En Yoğun Uçuş Noktası Olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı nisan ayında İstanbul Havalimanı'nın günlük 1481 uçuşla Avrupa'da en yoğun uçuş trafiğine sahip havalimanı olacağını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin iç hat uçuşlarında da Avrupa ikincisi olduğunu belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı nisan ayında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 2025 yılı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 1387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, 1350 uçuşla London Heathrow Havalimanı takip etti" dedi. İstanbul Havalimanı'nın kargo uçuşlarındaki performansına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Nisan ayında günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4'üncü sırada yer aldı. Bu tablo, ülkemizin hava lojistiğinde bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İÇ HAT UÇUŞLARDA TÜRKİYE AVRUPA İKİNCİSİ'

2025 yılı Nisan ayında iç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye'nin zirveye oynadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. Fransa 975 trafikle ilk sırada, İtalya ise 854 trafikle üçüncü sırada bulunuyor" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin uçuş trafiğinde de Türkiye'nin öne çıktığını belirterek, "Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük ortalama 219,8 kalkışla Avrupa'da 5'inci sırada, Antalya Havalimanı ise 179,3 kalkışla 10'uncu sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin günlük ortalama yeni uçuş ekleyen ülkeler sıralamasında da öne çıktığını vurgulayarak, "2025 yılı Nisan ayında günlük ortalama 196 yeni uçuş ekleyen Türkiye, Avrupa'da 4'üncü sırada yer aldı. Bu da hava ulaşımındaki büyümenin sürdüğünü göstermektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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