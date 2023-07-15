İstanbul Havalimanı 15 Temmuz'u Anma Töreniyle Aydınlatıldı

İstanbul Havalimanı trafik kontrol kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı-beyaz ışıklandırma ve Türk bayrağı animasyonuyla aydınlatıldı. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, özel aydınlatmanın görüntülerini paylaşarak, 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.