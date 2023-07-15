İstanbul Havalimanı 15 Temmuz'u Anma Töreniyle Aydınlatıldı
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İstanbul Havalimanı trafik kontrol kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı-beyaz ışıklandırma ve Türk bayrağı animasyonuyla aydınlatıldı. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, özel aydınlatmanın görüntülerini paylaşarak, 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.
İstanbul Havalimanı trafik kontrol kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı-beyaz ışıklandırma ve Türk bayrağı animasyonuyla aydınlatıldı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından özel aydınlatmanın görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için canlarını fedakarca ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."