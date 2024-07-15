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İstanbul Havalimanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kırmızı beyaz renklere büründü

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İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı beyaz renklere büründü. İGA tarafından düzenlenen etkinlikler arasında sergi ve kule ışıklandırması yer aldı.

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Kulesi kırmızı beyaz renklere büründü.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında havalimanında bir dizi etkinlikler düzenledi. Havalimanında 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimine karşı Tür halkının mücadelesini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Akşam saatlerinde ise İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi kırmızı-beyaz ışıklandırma ile Türk bayrağının renklerine büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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