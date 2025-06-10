İstanbul, Hatay ve Mardin'de Haksız Kazanç Sağlayan 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul, Hatay ve Mardin'de Haksız Kazanç Sağlayan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Yurt içi ve yurt dışından temin edilen tır ve dorselerin 'change' işlemi ile haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Ekipler, sahte belgelerle kamu kurumlarına satılan araçları tespit etti.

İstanbul, Hatay ve Mardin'de düzenlenen operasyonda, tır ve dorselere "change" işlemi yaparak haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt içi ve yurt dışından temin edilen bazı tır ve dorselere, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" yapıldığını belirledi.

Ekipler, bu araçların daha sonra kamu kurum ve kuruluşları aracı kılınarak üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Şüphelilerin, "change" yaparak 2 çekici ve 3 dorsenin motor ve şasi numarasını değiştirdiğini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Hatay ve Mardin ile İstanbul'da Esenyurt, Başakşehir ve Ataşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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