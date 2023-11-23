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İstanbul hakimi Demiroğlu açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki "rüşvet ve usulsüzlük" iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar Demiroğlu'nu açığa aldı.