İstanbul Hafriyatçılar Platformu'ndan iş makinelerinin deprem bölgesinden ayrılmaması çağrısı

İstanbul Hafriyatçılar Platformu Sözcüsü Feyzullah Kahraman, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere gönderilen iş makinelerinin bölgeden ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Kahraman, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 400 iş makinesinin arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılması amacıyla bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Ağırlıklı olarak Hatay olmak üzere münferit yerlere ulaşmaya çalıştıklarını, herhangi bir bedel talep etmeksizin kendi araçlarıyla çalışmalara katıldıklarını dile getiren Kahraman, "Bölgede çalışan iş makinelerinin birinci görevi enkaz altından can kurtarma faaliyetidir. Uzmanların kontrolü altında oradaki kazılarda görev aldık. İnsanlara ulaşmak eğer canlılara ulaşamıyorsa da cenazelerini almak için mücadele ediyoruz. Bütün amaç oradaki canlı ya da cansız insan varlığını ve sadece insan da değil tüm canlılara, köpeklere, kedilere ulaşmak için bu faaliyetleri yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahraman, bölgeye iş makinelerinin gönderilmesinin yanında farklı yerlerden toplanan insani yardım malzemelerinin de ücretsiz taşındığını aktardı.

"Talimat gelmedikçe olay yerini terk etmeyin"

Feyzullah Kahraman, bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin bittiği yönünde sosyal medyada asılsız söylemlerin olduğuna dikkati çekerek, "İş makinası kullananlar bu tür söylentilere kulak asmasın. Devletimize ve milletimize olan görevimiz bitmedi. Tüm iş makineleri, operatörler, yetkililer, olay yerini devletin birinci ağzından talimat gelmedikçe terk etmesinler." dedi.