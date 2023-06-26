İstanbul Hadımköy Gişeleri'nde 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul Hadımköy Gişeleri'nde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 18 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri C.B. ve M.K.'ye 103 bin lira idare para cezası kesilerek tutuklandı. Gökçmenler ise ülkelerine iade edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Hadımköy Gişeleri'nde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 18 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri C.B. ve M.K.'ye 103 bin lira idare para cezası kesilerek tutuklandı. Gökçmenler ise ülkelerine iade edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada sınır illerine sıklıkla gidip geldiği tespit edilen iki araç ve sürücüleri takibe alan ekipler, söz konusu araçların düzensiz göçmenlerin sevkinde kullanıldığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 14 Haziran'da Hadımköy Gişeleri'nde durdurdukları iki araçta yaptıkları aramada, 18 kaçak göçmen yakaladı. Araçların sürücüleri C.B. ve M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, yakalanan kaçak göçmenlerin, kaçak yollarla yurt dışına çıkmak için gittikleri Yunantistan sınırını geçemeyince kişi başı 5'er bin lira vererek İstanbul'a geri getirildikleri belirlendi. Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 103 bin 320 lira idari para cezası uygulanan C.B. ve M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.