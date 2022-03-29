İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
10.30Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesine katılacak.
10.30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya- Ukrayna heyetlerinin görüşmesine katılacak. Erdoğan daha sonra Özbekistan'a gidecek
10.00Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşek
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel