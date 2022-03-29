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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesine katılacak.

10.30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya- Ukrayna heyetlerinin görüşmesine katılacak. Erdoğan daha sonra Özbekistan'a gidecek

10.00

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler  Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşek


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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