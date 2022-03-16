İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

İSTANBUL (DHA) - 20.00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının sahne alacağı 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı'na katılacak. Atatürk Kültür Merkezi

10.30Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı açılışına katılacak. İstanbul Fuar Merkezi

Demirören Haber Ajansı / Güncel