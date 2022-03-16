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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

20.00Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının sahne alacağı 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı'na katılacak.

İSTANBUL (DHA) - 20.00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının sahne alacağı 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı'na katılacak. Atatürk Kültür Merkezi

10.30Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı açılışına katılacak. İstanbul Fuar Merkezi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Zaferi, İstanbul, Fuar, Güncel, Haberler

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