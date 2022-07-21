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İstanbul haber | Sultangazi'de hırsızlar park halindeki otomobili soydu

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul haber | Sultangazi'de hırsızlar park halindeki otomobili soydu

İstanbul haberleri: Sultangazi'de, gece evinin önüne park ettiği otomobilinin farları, ses sistemi ve elektronik aksamı çalındığını öğrenen vatandaş ile eşi büyük üzüntü yaşadı.

Sultangazi'de, gece evinin önüne park ettiği otomobilinin farları, ses sistemi ve elektronik aksamı çalındığını öğrenen vatandaş ile eşi büyük üzüntü yaşadı.

Eskihabibler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde ikamet eden Ayhan Gündaş, dün akşam saatlerinde 16 FG 917 plakalı otomobilini evinin kapısının önüne park etti.

Gece saatlerinde otomobilin yanına gelen hırsızlar, aracın arka camını kırıp lüks ses sistemini söktü.

Ön camını da kırıp kaputunu açtıkları otomobilin farlarını ve elektronik sistemini sökerek çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde caddeden geçen bir polis memuru, aracı görünce durum emniyete bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin sahibi Gündaş'a durumu iletti. Evinin önüne çıkan Gündaş, aracını o halde görünce neye uğradığını şaşırdı.

Gündaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir işsiz olduğunu belirterek, dün saat 21.00 sıralarında aracını evinin kapısının önüne park ettiğini, sabah otomobilini bu şekilde gördüğünü söyledi.

Ayhan Gündaş'ın eşi ise "Zaten işsiziz, Allah belalarını versin." dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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