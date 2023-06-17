İstanbul'da tramvay kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre karşı şeritten gelerek sokağa giren 18 ABK 314 plakalı kamyon, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı. Çarpma anında tramvayın kırılan camlarından dolayı 4 kişi hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar hastaneye kaldırıldı. Vatman ve kamyon şoförü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Görüntü dökümü:

-Tramvayın kırılan camları